dell官方售后服务维修点查询

1. 官网查询步骤

进入戴尔中国的官方网站，其网址是 ，之后点击“支持”选项，或者点击“服务”选项。

选择“联系支持”，输入设备服务编号，系统便会自动匹配出附近的维修点。或者选择“查找服务中心”，输入快速服务代码，系统同样会自动匹配出附近的维修点。

可以直接使用“服务网点查询”这个功能，用手动的办法来挑选自己所在的城市，或者挑选所在的地区。

2. 电话查询方式

拨打戴尔官方客服热线，向客服说出设备的型号，告诉客服自己所在的位置，这样客服就会推荐距离最近的授权维修点。

3. 微信公众号查询

先去关注“戴尔技术支撑”公众号，然后在该公众号的菜单栏里选择“服务支持”选项，接着点击其中的“维修点查询”，最后输入地址从而获取结果。

4. 授权维修点注意事项

要确认维修点是否显示“Dell官方授权”标识，要避免选择非官方渠道。

维修前建议电话预约，并携带购买凭证或保修卡。

5. 其他渠道验证

通过Dell官方商城APP的“售后服务”功能查询。

部分线下Dell体验店也可提供维修点指引服务。

6. 保修政策提醒

在产品的保修期限内，官方设立的维修点通常会提供免费检测服务，或者进行零件更换。不过，这有个前提，即产品损坏不是因为人为因素导致的。

设备过了保修期限，依然可以选择官方维修服务，只是要支付相应费用，建议提前去咨询一下具体的报价情况。

请注意，维修点的信息存在动态变化的可能性，因此建议将戴尔官方网站的实时数据当作依据 。