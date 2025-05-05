联想是在全球处于领先位置的电脑品牌，其台式电脑产品线丰富，种类繁多，能满足不同需求的用户。本文会为您详细介绍联想主流的台式电脑型号，也会介绍这些型号的报价，借此帮助您做出明智的购买决策。

一、家用办公系列

1. 联想天逸510S

配置：i3-12100/8GB/256GB SSD

报价：3699元

特点：小巧机身，适合日常办公

2. 联想扬天M4000q

配置：i5-12400/16GB/512GB SSD

特点：商用级稳定性，带三年保修

二、设计师/高性能系列

1. 联想拯救者刃7000K

它的配置情况是，采用了英特尔酷睿i7 - 13700F处理器，内存有16GB，配备了1TB固态硬盘，并且还有RTX3060显卡。

特点：专业游戏显卡，散热出色

2. 联想ThinkCentre P360

它的配置是这样的，采用了英特尔酷睿i7 - 12700处理器，内存有32GB，配备了1TB固态硬盘，并且还有Quadro T1000显卡。

特点：工作站级配置，专业图形处理

三、一体机系列

1. 联想AIO520





它的配置如下，采用的是英特尔酷睿i5 - 1135G7处理器，运行内存有16GB，配备的是512GB固态硬盘，屏幕尺寸为23.8英寸。

特点：节省空间，高清触控屏

2. 联想ThinkCentre M70a

它的配置情况是这样的，配备了英特尔酷睿i7 - 1260P处理器，有32GB内存，具备1TB固态硬盘，并且还配备了27英寸4K显示屏。

特点：商用一体机，高色域屏幕

选购建议：

1. 办公用户建议选择天逸或扬天系列，性价比高

在游戏方面，建议用户去挑选拯救者 。在设计方面，建议用户去挑选ThinkCentre P系列 。

3. 注重空间节省可选一体机系列

4. 关注联想官网或电商平台的促销活动，常有限时优惠

价格说明：

1. 以上报价为2023年11月市场参考价

2. 具体价格可能因配置升级、地区差异有所波动

3. 建议购买前咨询当地经销商获取最新报价

售后服务：

联想会提供保修服务，保修时长各不相同，处于1年到3年的范围，商用系列的保修期限一般更长。购买时，建议去确认一下具体的保修条款，并且还能选择延保服务。