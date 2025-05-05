联想电脑一体机型号大全

联想，在全球电脑领域内享有盛誉，其旗下的一体机产品线丰富多样，涵盖了家庭及商务等多种应用场景。下面，我将为您简要介绍联想的主要一体机型号，并提供一些选购时的参考意见：

一、家用系列

1. IdeaCentre AIO 3系列：

21.5英寸的型号有两种，分别是AIO 3 22ADA5和AIO 3 22IMB05；前者使用AMD处理器，后者则采用了Intel处理器。

23.8英寸的屏幕尺寸，包括AIO 3 24ADA5版本和AIO 3 24IMB05版本两种型号。

特点：性价比高，适合日常办公和影音娱乐

27英寸：AIO 5 27IMB5（i5/i7配置）

屏幕种类繁多，包括2K和4K两种分辨率，支持触控操作，非常适合设计师使用，也特别适合那些追求高生活品质的家庭用户。

二、商用系列

1. ThinkCentre M系列：

M70a Gen 2（21.5英寸）

特点：军工品质，支持vPro技术，适合企业采购

2. ThinkCentre M90a Pro：

27英寸4K屏

最高搭载i9处理器





特点：模块化设计，商用旗舰机型

三、选购建议：

在办公设备的选择上，我建议您考虑IdeaCentre AIO 3或是ThinkCentre M70a。这两款产品都挺不错的。

2. 创意设计：优先考虑AIO 5或M90a Pro

预算有所限制，IdeaCentre AIO 3系列产品的初始售价大概在3000元上下。

4. 企业采购：建议选择ThinkCentre商用系列

四、注意事项：

2023年发布的新款手机普遍搭载了12代或13代的Intel中央处理器。

2. AMD版本通常比Intel版本价格低10-15%

3. 商用机型支持3年上门保修服务

在购买之前，请前往联想的官方网站，查看详细的配置资料；部分型号支持在之后对内存和硬盘进行升级操作。对于有特定需求的使用者，联想还提供了定制化的服务选项。