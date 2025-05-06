2018年，联想推出了Z5这款中端智能手机。该机型凭借其高性价比，在市场上引起了广泛的关注。Z5配备了6.2英寸的19:9比例FHD+高清屏幕，屏幕占比高达90%，在同价位手机中表现格外出色。

联想Z5的硬件配置搭载了高通骁龙636处理器，并提供了4GB或6GB的运行内存选项，还有64GB或128GB的存储空间，这样的配置可以满足不同用户的需求。在日常生活中，这款处理器能够顺畅运行多数应用和游戏，即便是对于性能要求较高的3D游戏，只要适当降低画质，也能保持稳定的运行状态。

在相机配置上，联想Z5搭载了1600万像素和500万像素的双摄像头组合，能够实现AI场景识别和人像拍摄。此外，800万像素的前置摄像头还加入了美颜技术，使得自拍效果受到广泛认可。虽然与高端旗舰机型相比可能存在一定差距，但与同级别产品相比，其表现依旧出色。

该设备配备了3300mAh容量的电池，经过系统优化后，完全可以满足日常中等强度使用的需求。特别要提的是，联想Z5还支持18W快速充电功能，可以在较短时间内迅速补充电量。





在系统配置上，联想Z5搭载的是Android 8.1操作系统，并运行着ZUI 3.9版本。其界面设计既简单又流畅。系统自带了双卡双待、应用分身等实用功能。此外，该设备还能支持系统升级，这一点极大地增强了用户的使用体验。

联想Z5的设计在外观上别具一格，机身部分运用了双面玻璃的构造，并且搭配了金属材质的中框，使得整体质感显得相当出色。在机身背部，它采用了渐变的色彩处理技术，这种设计在当时显得非常独特，充满了创新精神。

联想Z5手机主要针对中端市场，其在屏幕显示、操作体验和摄影效果上均有上乘表现。此外，它的定价相当公道，堪称性价比较高的产品。纵然不是最新款，但对于预算有限的朋友来说，它依旧是个不错的选择。