lenovo全部型号

联想，这家在全球享有盛誉的电脑制造巨头，其产品线丰富多样，涵盖了众多笔记本电脑。这些产品从入门级到高端商务、游戏等多个细分市场均有涉及，能够满足不同用户群体的多样化需求。下面，我将逐一为您介绍联想笔记本电脑的各个主要产品系列。

一、ThinkPad系列（商务本）

1. X系列：超轻薄商务本

X1 Carbon：旗舰级轻薄本，14英寸

X1 Nano：极致轻薄，13英寸

X13：13.3英寸标准商务本

2. T系列：经典商务本

T14/T14s：14英寸主流商务本

T16：16英寸大屏商务本

3. P系列：移动工作站

P16s：入门级移动工作站

P1：轻薄工作站

P15/P17：高性能工作站

4. L系列：经济型商务本

L13/L14/L15：性价比商务本

二、IdeaPad系列（消费级）

1. 轻薄本系列

IdeaPad 5/5i：主流轻薄本

IdeaPad Slim 7/7i：高端轻薄本

2. 游戏本系列

IdeaPad Gaming 3：入门游戏本





Legion 5/7：专业游戏本

三、Legion系列（专业游戏本）

1. Legion 5：中端游戏本

2. Legion 5 Pro：高性能游戏本

3. Legion 7：旗舰游戏本

4. Legion Slim：轻薄游戏本

四、Yoga系列（二合一笔记本）

1. Yoga 6/7/9：翻转触控本

2. Yoga Slim：轻薄本

3. Yoga Duet：双屏笔记本

五、小新系列（中国市场专供）

1. 小新Air：轻薄本

2. 小新Pro：高性能轻薄本

3. 小新数字系列：入门本

六、ThinkBook系列（中小型企业）

1. ThinkBook 13s/14s：轻薄商务本

2. ThinkBook 15/15p：大屏生产力本

七、其他特殊系列

1. ThinkPad X1 Fold：折叠屏笔记本

ThinkPad X1 Titanium，采用钛合金材料，经过精心打造，制成了一款超薄型的笔记本电脑。

请注意，联想所推出的各类产品会定期进行更新，具体的产品型号可能会有所变动。在挑选产品时，请访问联想的官方网站，查阅最新的产品资讯。此外，不同地区的款式可能会有所不同，在我国大陆地区，还特别设计了适合本地市场的款式。