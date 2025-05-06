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联想推出的ThinkPad X1系列堪称顶尖商务笔记本的典范，下面列举了该系列主要型号的详细参数和配置信息：
1. ThinkPad X1 Carbon（2023款）
处理器型号：采用第13代英特尔酷睿i5/i7系列，最高配置可选i7-1365U vPro版本。
内存：16GB/32GB LPDDR5（焊死不可扩展）
存储配置：采用512GB或1TB容量的PCIe NVMe SSD，并且支持双硬盘插槽设计。
屏幕尺寸为14英寸，提供2.2K、2.8K OLED以及4K IPS多种选择，色彩覆盖范围达到100%的DCI-P3标准。
重量：1.12kg起
接口：2×雷电4、2×USB-A 3.2、HDMI 2.1
电池：57Wh，标称续航18小时
安全功能：指纹+人脸识别，dTPM 2.0加密
2. ThinkPad X1 Yoga（变形本）
转轴支持360度翻转
触控屏支持4096级压感笔
其余参数与X1 Carbon基本一致
3. ThinkPad X1 Extreme（工作站级）
处理器：i7-13700H/i9-13900H
显卡：NVIDIA RTX 3050 Ti/3060
内存：最高64GB DDR5（双插槽）
存储：支持双M.2插槽，最高4TB
屏幕：16英寸2.5K/4K 600nit HDR
特殊功能：
MIL-STD-810H军用标准认证
全尺寸背光键盘（1.5mm键程）
杜比全景声扬声器系统
可选5G/LTE模块
65W快充技术（1小时充80%）
请注意：不同地区的具体配置可能有所不同，购买时务必核实当地产品规格。
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