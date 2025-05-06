联想推出的ThinkPad X1系列堪称顶尖商务笔记本的典范，下面列举了该系列主要型号的详细参数和配置信息：

1. ThinkPad X1 Carbon（2023款）

处理器型号：采用第13代英特尔酷睿i5/i7系列，最高配置可选i7-1365U vPro版本。

内存：16GB/32GB LPDDR5（焊死不可扩展）

存储配置：采用512GB或1TB容量的PCIe NVMe SSD，并且支持双硬盘插槽设计。

屏幕尺寸为14英寸，提供2.2K、2.8K OLED以及4K IPS多种选择，色彩覆盖范围达到100%的DCI-P3标准。

重量：1.12kg起

接口：2×雷电4、2×USB-A 3.2、HDMI 2.1

电池：57Wh，标称续航18小时

安全功能：指纹+人脸识别，dTPM 2.0加密

2. ThinkPad X1 Yoga（变形本）

转轴支持360度翻转

触控屏支持4096级压感笔

其余参数与X1 Carbon基本一致





3. ThinkPad X1 Extreme（工作站级）

处理器：i7-13700H/i9-13900H

显卡：NVIDIA RTX 3050 Ti/3060

内存：最高64GB DDR5（双插槽）

存储：支持双M.2插槽，最高4TB

屏幕：16英寸2.5K/4K 600nit HDR

特殊功能：

MIL-STD-810H军用标准认证

全尺寸背光键盘（1.5mm键程）

杜比全景声扬声器系统

可选5G/LTE模块

65W快充技术（1小时充80%）

请注意：不同地区的具体配置可能有所不同，购买时务必核实当地产品规格。