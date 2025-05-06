1. 惠普官方客服电话

惠普公司在中国地区提供的客服热线电话号码为，这项服务是全天24小时不间断的。

惠普商用产品客服电话是，请注意，此号码仅在工作日有效，服务时间从上午8点30分至下午6点整。

惠普为消费者提供的服务电话是，请您在工作日的8:30至18:00时段内进行拨打联系。

2. 电话服务时间说明

普通产品支持：周一至周日 8:30-21:00

商用产品支持：周一至周五 8:30-18:00

国家法定节假日服务时间可能调整

3. 拨打前的准备工作

准备好产品序列号（通常在设备底部或电池仓内）

记录设备出现的具体问题现象

准备好购买凭证（电子发票或纸质发票）

4. 其他联系方式

在线客服：官网右下角"在线咨询"按钮

微信公众号："惠普服务"官方账号

电子邮件支持：

5. 常见问题自助解决方法

打印机问题：可先尝试官网下载最新驱动程序

笔记本电脑：可访问查询故障代码

耗材查询：官网提供正品验证工具

6. 注意事项

客服不会索要银行卡信息

通话可能被录音用于服务质量监控

复杂问题建议预约上门服务

7. 国际服务支持

海外用户若想获取本地支持，可访问网站，根据所在的国家或地区进行选择，以获取相应的本地联系电话。

8. 投诉建议渠道