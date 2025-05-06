戴尔5560笔记本参数

戴尔5560笔记本属于中高端商用办公设备范畴，主要服务于企业用户和专业人士。接下来，我将逐一阐述该型号笔记本的核心技术参数以及其显著的功能特性。

1. 处理器性能

该设备配备11代英特尔酷睿i5-1135G7或i7-1165G7处理器，此处理器拥有4核心8线程的架构，主频最高可达4.2GHz至4.7GHz，还具备Intel Turbo Boost技术以提升速度，足以满足多任务操作和轻度内容制作的需求。

2. 内存与存储

该设备配备了8GB或16GB的DDR4-3200MHz内存，同时，它的内存容量还可升级，最高可达32GB。

可选256GB或512GB容量的PCIe NVMe SSD，并且支持额外安装一个2.5英寸的SATA硬盘。

3. 显示屏规格

15.6英寸的FHD屏幕，分辨率为1920×1080，运用了IPS防眩光技术，并支持触控操作。其色彩覆盖范围宽广，达到了NTSC色域的45%，亮度大约在250尼特上下。这样的屏幕非常适合用于文档编辑和日常办公。

4. 显卡配置

搭载Intel Iris Xe图形处理器（适用于i5及i7系列处理器），亦或选用NVIDIA MX350独立显卡（内置2GB GDDR5显存），无论哪款显卡，均能有效处理日常的图形操作需求。

5. 扩展接口

该设备配备了：两个遵循USB 3.2第一版标准的USB接口，一个符合HDMI 1.4标准的视频输出端口，以及一条RJ45接口的以太网连线。

右侧配置部分配备了USB 3.2 Gen1接口，该接口支持PowerShare功能；此外，还额外配备了3.5mm的耳机插孔。





后侧：电源接口、可选智能卡读卡器

全系标配Wi-Fi 6（802.11ax）和蓝牙5.1

6. 电池与续航

提供两种电池容量选择，分别是42Whr和56Whr，运用节能技术设计，保障本地视频播放时长在8至10小时之间，同时具备65W的Type-C快充功能。

7. 机身设计

尺寸：357.8×235×18.5mm

重量：1.68kg起（非触控版）

材质：铝合金A面+复合材质机身

8. 安全特性

这款设备配备了指纹识别系统、内置红外摄像头（兼容Windows Hello的人脸识别功能）以及TPM 2.0安全模块，所有这些功能都顺利通过了MIL-STD-810G军用标准的严苛测试。

9. 操作系统

搭载Windows 10 Pro或Windows 11 Pro系统，并具备vPro企业级管理技术的支持。

总结这款飞机在性能提升方面表现优异，配备了双硬盘槽位和丰富的接口选择，同时在商务安全性能上也十分显著。这些优势使得它特别适合那些重视稳定性和接口扩展功能的用户。然而，在屏幕色彩范围和亮度方面，与同价位其他机型相比，它的表现略显平凡。