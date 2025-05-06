联想旗舰店实体店地址

联想，这一享誉全球的电脑品牌，在我国众多大都市均设有其官方旗舰店以及经过授权的实体店铺。以下是一些查找联想官方旗舰店及实体店地址的途径：

1. 联想官网查询

请登录联想中国的官方网站（网址：），然后浏览至页面下方，寻找“门店查询”或“线下门店”的链接，接着输入您所在的城市或区域，就能查看到周边的联想实体店的具体位置信息。

2. 地图软件搜索

使用高德地图或百度地图等导航工具查询“联想旗舰店”或“联想专卖店”，系统会依据您的当前位置，向您展示周边的联想实体店铺信息，这其中包括店铺的具体地址、营业时间以及联系电话。

3. 主要城市旗舰店地址示例

北京：中关村大街1号联想大厦1层旗舰店

上海：南京东路299号宏伊国际广场联想旗舰店

广州：天河路383号太古汇联想旗舰店

深圳：福田区华强北路1019号联想体验店

4. 联想服务热线





拨打联想客服电话，您将得到联想实体店的具体位置信息。客服人员会告诉您最近的店铺地址。

5. 商场专卖店

众多知名商场，比如万达广场和大悦城，都设有联想品牌的专柜，顾客可以现场直接试用产品。

建议：

前往实体店前最好先电话确认营业时间

旗舰店通常产品更齐全，服务更专业

节假日可能会有促销活动

采用上述途径，您便能轻易地找到最近的联想官方零售店，现场感受联想最新推出的产品，并享受到专业的客户服务。