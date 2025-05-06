游戏笔记本性价比排行2024

2024年，游戏笔记本领域的竞争尤为激烈，众多品牌纷纷推出性价比较高的产品。为此，我们经过对性能、价格以及用户评价等多个维度的综合评估，特意整理了一份最新的性价比排行榜。

1. 联想拯救者Y7000P 2024款

搭载最新i7处理器，装备RTX 4060显卡，屏幕更新速度可达144Hz，色彩覆盖面广，散热系统进行了改进，售价保持在8000元左右，整体表现十分优秀。

2. 华硕天选4

搭载AMD R7 7840HS处理器，配备RTX 4050显卡，机身轻巧仅2.1公斤，还支持100W PD快充，以7500元的价格来看，这款产品无疑是首选。

3. 机械革命蛟龙16 Pro

该产品配备了R7 7745HX处理器，搭载了RTX 4060显卡，屏幕分辨率升级至2.5K，刷新率提升至165Hz，还设计了双内存插槽，而且售价只要6999元，性价比相当高。

4. 惠普暗影精灵9

该机型采用了i5-13500HX处理器，同时装备了RTX 4060显卡。它能实现独立显卡的直连。而且，它配备了83Wh的高容量电池。在促销活动中，其售价常常低于7000元。

5. 神舟战神Z8D6





i7-13650HX处理器搭配RTX 4060显卡，二者相互配合，表现出色；16GB DDR5内存确保了运行的无缝流畅；1TB PCIe4.0固态硬盘提供了充裕的存储空间；而如此之高的配置，其售价却仅需6499元，性价比极高，整体性能表现令人满意。

选购建议：

预算6000-8000元优先考虑RTX 4060机型

注重屏幕素质选择2.5K以上分辨率

经常携带需关注重量和续航

留意散热设计和接口数量

2024年，市面上的主流游戏本在性能方面主要受到显卡性能的制约，因此推荐至少选择RTX 4050或更高档次的显卡。此外，还需关注内存和存储的扩展潜力，目前16GB的内存和1TB的固态硬盘已经可以满足基本需求。