1. 华硕VivoBook系列

VivoBook 15 X515这款产品，价格起始点为3999元。它搭载了一款性能卓越的i5处理器。同时，它还配备了8GB的内存。此外，该产品还拥有512GB的存储空间。

VivoBook Flip 14 TM420型号，其价格从5999元起步，采用了R7处理器，并且拥有16GB的内存以及512GB的存储空间。

2. 华硕ZenBook系列

ZenBook 13 UX325的定价大约从6499元开始，该型号配备了i5处理器，内存为16GB，同时提供了512GB的存储空间。

ZenBook Pro Duo 15版本的笔记本，价格从19999元起步；这款笔记本使用了i9处理器，内存为32GB，存储空间达到1TB。

3. 游戏本系列

TUF Gaming F15的起售价为6499元，该机型搭载了i5处理器，配备了16GB的内存，拥有512GB的存储空间，并配备了RTX3050显卡。

ROG Strix G15这款产品价格从7999元起步，在配置方面，搭载了R7处理器，内存容量达到16GB，存储空间为512GB。而且，它还配备了RTX3050Ti显卡。

ROG Zephyrus G14的起始价格约为10999元，这款产品搭载了R9处理器，内存容量为16GB，存储容量达到1TB，同时配备了RTX3060显卡。

4. 商用系列

ExpertBook B9的起售价为12999元，该产品配置了i7处理器，内存容量为16GB，同时具备1TB的存储空间。

ASUSPRO P5440的售价大约在8999元左右，这款机型采用了i7处理器，内存容量为16GB，并且配备了512GB的存储容量。

注：

1. 以上价格为2023年国内市场参考价

2. 具体价格会因配置、促销活动和购买渠道有所不同

3. 建议通过官方商城或授权经销商查询实时价格