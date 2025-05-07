戴尔，这家享誉国际的电脑制造商，其生产的笔记本电脑种类丰富，从入门级到高端专业级，应有尽有。以下将为您介绍戴尔的主要笔记本系列及其代表性型号：

一、商用笔记本系列

1. Latitude系列（商务主流）

Latitude 3000系列：3420/3520

2. Precision系列（移动工作站）

Precision 3000系列：3560

二、消费级笔记本系列

1. Inspiron灵越系列

3000系列：Inspiron 14 3421

5000系列：Inspiron 15 5510

7000系列：Inspiron 16 Plus 7610

2. XPS系列（高端影音）

XPS 13：9310/9320

三、游戏笔记本系列

1. G系列

G15：5511/5515

G16：7620





2. Alienware外星人系列

m15：R7

m17：R5

x15/x17：R1/R2

四、教育专用系列

Chromebook 3100

Latitude 3190教育版

五、二合一变形本系列

Latitude 7420 2-in-1

XPS 13 2-in-1：9315

Inspiron 14 7420 2-in-1

请留意，所列机型均为2021至2023年间广泛流行的，但不同地区和市场可能会有所差异。选购时，请务必登录戴尔官网，以便获取最准确的产品信息。