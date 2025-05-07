1
Science Technology
戴尔，这家享誉国际的电脑制造商，其生产的笔记本电脑种类丰富，从入门级到高端专业级，应有尽有。以下将为您介绍戴尔的主要笔记本系列及其代表性型号：
一、商用笔记本系列
1. Latitude系列（商务主流）
Latitude 3000系列：3420/3520
2. Precision系列（移动工作站）
Precision 3000系列：3560
二、消费级笔记本系列
1. Inspiron灵越系列
3000系列：Inspiron 14 3421
5000系列：Inspiron 15 5510
7000系列：Inspiron 16 Plus 7610
2. XPS系列（高端影音）
XPS 13：9310/9320
三、游戏笔记本系列
1. G系列
G15：5511/5515
G16：7620
2. Alienware外星人系列
m15：R7
m17：R5
x15/x17：R1/R2
四、教育专用系列
Chromebook 3100
Latitude 3190教育版
五、二合一变形本系列
Latitude 7420 2-in-1
XPS 13 2-in-1：9315
Inspiron 14 7420 2-in-1
请留意，所列机型均为2021至2023年间广泛流行的，但不同地区和市场可能会有所差异。选购时，请务必登录戴尔官网，以便获取最准确的产品信息。
Science Technology