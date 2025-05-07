联想y430p配置参数

联想Y430P，这款在2014年问世的受欢迎游戏笔记本，搭载了第四代英特尔酷睿处理器，同时装备了NVIDIA的独立显卡，整体性能表现相当稳定。接下来，我将为您逐一介绍它的主要配置参数，并对这些参数进行详细解读。

基本参数

处理器这款处理器是英特尔酷睿i5-4210M型号，具备双核四线程的特点，其基础频率为2.6GHz，并且能够提升至3.2GHz的高频运行；另外，还有i7-4710MQ版本，它拥有四核八线程的配置，起始频率为2.5GHz，借助睿频技术，最高可达到3.5GHz。

内存此内存型号配置有4GB或8GB的DDR3L 1600MHz规格，其最大容量支持至16GB，并且采用了双插槽的布局方式。

硬盘这款硬盘配备了1TB的容量，运行速度为5400转，属于常见的机械硬盘类型；另外，在高性能配置的版本里，用户有选择余地，可以将128GB的固态硬盘与1TB的机械硬盘搭配使用，实现混合存储。

显卡与显示

独立显卡NVIDIA公司生产的GeForce GTX 850M型号显卡，其配置为2GB的GDDR5显存。

集成显卡英特尔集成显卡4600系列（与酷睿处理器相配套）

屏幕该屏幕尺寸为14英寸，使用了LED背光技术，其分辨率是1920×1080，相当于全高清的级别，并且能够支持1080p的高清画质显示。

扩展与接口

接口：

2×USB 3.0

HDMI 1.4

VGA接口

多合一读卡器

耳机/麦克风二合一接口





网络：千兆有线网卡+802.11ac无线网卡+蓝牙4.0

其他配置

电池：6芯锂离子电池（约4小时续航）

重量：2.1kg（含电池）

操作系统该设备搭载了Windows 8.1操作系统，并且支持升级至Windows 10。

性能评价

Y430P是一款定位于中端市场的游戏笔记本，搭载了GTX 850M显卡，能够顺畅地运行《英雄联盟》和《DOTA2》等热门网络游戏。不过，在体验大型3A游戏时，为了达到更好的游戏感受，我们得对画质进行一些调整。该笔记本内置双风扇散热系统，能有效调节温度，但在承受高负荷工作时，产生的噪音会比较突出。

注意：二手市场常见此型号，建议验机时重点测试散热和电池健康度。