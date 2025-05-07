张家港惠普电脑售后维修服务中心

1. 服务网点信息：

张家港惠普电脑售后服务点坐落在张家港市中心繁华地带，确切位置在杨舍镇长安中路188号数码广场的三层。该中心的工作时间是从每周一至周日的上午九点至晚上六点，国家规定的节假日不提供服务。如有需要，您可以拨打服务热线0512-5812XXXX进行咨询。

2. 服务范围：

硬件维修服务：涵盖主板、显示屏、键盘、硬盘等，对各类硬件进行故障检测和部件更换。

软件服务：系统重装、驱动安装、病毒查杀等

配件更换：原厂配件更换服务

保修服务：全国联保范围内的惠普产品保修服务

延保办理：提供官方延保服务办理

3. 常见问题处理：

开机无显示：建议先尝试外接显示器测试

系统运行缓慢：可预约免费系统优化服务

电池续航问题：提供专业电池检测

过热故障：可进行散热系统深度清洁

4. 服务流程：

1）电话或线上预约

2）携带购机发票及保修卡到店

3）工程师检测诊断

4）确认维修方案及报价

5）维修完成验收取机

5. 温馨提示：

建议提前备份重要数据





保修期内请随身携带购机凭证

非官方维修可能导致保修失效

重大硬件问题通常需3-7个工作日

6. 特色服务：

同城2小时快速响应

企业客户上门服务

老用户专属折扣

免费基础检测服务

7. 交通指南：

乘坐张家港1路、5路或12路公交车可抵达数码广场站，下车即可。对于自驾游客，我们还提供长达两小时的免费停车服务。