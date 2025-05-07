thinkpad售后电话

联想ThinkPad品牌的客户服务热线为：。若您需要帮助，请记得拨打这个电话号码。

全天候提供技术支持，内容涵盖但不限于硬件故障排查、保修信息查询以及维修预约等服务。

2. 紧急服务专线（商用客户）：

针对企业用户提供快速响应服务，支持现场维修和备机申请。

3. 线上服务渠道

官网提供了在线客服服务，您可以通过访问来获取帮助。

微信服务号："联想服务"可实时查询保修状态

联想服务APP：支持一键报修和进度跟踪

4. 维修网点查询方式

在ThinkPad后加上所在城市的名字，比如发送“ThinkPad北京”，只要把信息发送至1069009009这个号码，系统便会自动回复，告诉你该城市官方授权维修点的确切地址和联系电话。

5. 国际联保服务

拨打电话到国际号码+86-10-82878800（需已开通国际长途功能）时，务必要提前记下手机的序列号。

注意事项：

电话服务时间具体如下：普通话和英语服务全天候开放，不受限制；至于方言服务，则仅在工作日的上午9点至下午6点期间提供。

通话前请准备：产品型号、序列号（位于机身底部标签）

保修期内咨询免费，过保服务需告知客服人员确认费用

2023年10月，信息已更新，请注意登录联想的官方网站，以核实最新的联系方式。