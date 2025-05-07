联想笔记本售后服务电话号码：

联想官方统一设立了这一服务热线，它全天候开放。在每天的8点至20点时间段内，顾客可以享受到技术支持和售后服务。

其他重要联系方式：

访问联想官方网站——，您就能通过在线客服途径获得所需服务。

2. 微信服务：关注"联想服务"官方公众号

3. 服务站查询：官网提供全国1300+服务网点查询功能

常见服务内容：

在硬件支持方面，设备的整体保修时长是一年，而关键部件的保修时长则是两年，具体的保修时间是从购买该设备的发票日期开始计算的。

2. 软件支持：预装系统恢复、驱动安装

3. 上门服务：部分机型享受下一工作日上门维修

4. 意外保护：部分机型可加购意外损坏保修

注意事项：

1. 拨打400电话时请准备好机器序列号（位于机身底部）

2. 保修期内非人为损坏可免费维修

3. 建议通过官方渠道查询维修进度

特殊服务提示：

1. 企业用户可联系大客户专线

2. 国际联保服务需提前在官网注册IWS服务

3. 若ThinkPad用户需要咨询，请记下官方客服电话号码，并拨打电话进行咨询。

请将当地服务站的联系电话记录下来，您可以通过登录官网，使用“服务网点查询”这一功能，来获取最近的维修点联系方式。