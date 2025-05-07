笔记本显卡天梯图2021最新版

在选购笔记本电脑的过程中，大家普遍关注显卡的性能。2021年的笔记本电脑显卡市场主要由NVIDIA、AMD和Intel三大品牌主导。本文将展示最新的笔记本显卡性能排行榜，帮助您快速了解不同显卡的性能水平。

NVIDIA显卡阵容

1. RTX 30系列：

RTX 3080（16GB/8GB）

RTX 3070

RTX 3050 Ti

2. GTX 16系列：

GTX 1660 Ti

GTX 1650

3. MX系列：

MX450

MX330

AMD显卡阵容

1. RX 6000M系列：

RX 6800M

RX 5500M

Intel显卡

1. Iris Xe Max

2. Iris Xe

性能天梯图（由高到低）

1. 旗舰级：

RTX 3080（16GB）

RX 6800M

2. 高端：

RTX 3070

3. 中端：

RTX 3050 Ti

GTX 1660 Ti

4. 入门级：

GTX 1650

MX450

5. 办公级：

Iris Xe Max

MX330

选购建议





游戏玩家：建议选择RTX 3060及以上级别显卡

创意设计：推荐RTX 3050 Ti以上

办公学习：Iris Xe或MX450已足够

请注意，笔记本的实际性能可能会受到散热设计、功耗等限制因素的影响。在购买之前，最好查阅该型号的详细评测资料。