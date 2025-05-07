联想客服人工服务电话

用户若需获取联想产品的售后服务，可通过拨打联想客服的人工服务电话这一重要途径。下面是关于该客服电话的相关详细信息：

1. 联想官方客服热线

中国大陆地区客服电话：

此号码为7×24小时服务热线，全年无休。

2. 服务范围

产品咨询（笔记本、台式机、平板等）

技术支撑

保修查询

维修服务

投诉建议

3. 拨打注意事项

建议在工作日9:00-18:00拨打，此时段人工客服较多

准备好产品型号和序列号（位于机器底部或电池仓内）

通话可能会被录音以保证服务质量

4. 其他联系方式

联想公司提供多种服务渠道，包括官网上的在线客服、通过联想服务公众号实现的微信客服，以及邮件支持等。

拨打后请耐心等待，高峰时段可能需要排队

国际用户可拨打+86-10-58851188

部分特殊产品（如服务器）有专属客服热线

用户在遇到问题时，应首先访问联想官方网站，查找常见问题的解决方案。若非得通过电话咨询，请尽量简洁明了地表述问题，以便客服人员能够迅速解决。