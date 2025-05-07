联想笔记本正品查询官网

购买到联想品牌的笔记本电脑后，消费者如何确认其真实性？本文将具体介绍联想官方提供的正品查询方法以及验证流程，目的是为了协助消费者保障自身的合法权益。

联想正品查询官网

联想官方提供了以下两个主要渠道进行正品验证：

1. 联想售后服务官网

访问联想中国售后服务网站（），在页面上查找“服务查询”或“正品验证”的选项，接着输入笔记本下方的序列号，亦或用手机扫描笔记本上的二维码，这样就能方便地查找到所需资料。

2. 联想乐享APP

下载并安装“联想乐享”官方软件，按照提示完成注册流程，接着在“我的设备”页面里加入相应的产品，系统便会自动检查该设备是否为联想正品。

如何获取验证信息

SN序列号笔记本底部的标识或电池仓中的标记，通常是由8到12个字母与数字组合而成的。

保修卡：正品联想笔记本会附带印有唯一SN码的保修卡。

发票或电子凭证：通过正规渠道购买时会提供可核对的购买凭证。

验证结果说明

1. 正品显示官网会展示设备型号、生产日期、保修状况等详细信息，同时确保这些信息与购买时的配置保持一致。

2. 异常提示若您看到“序列号无效”或“产品不存在”的提示信息，这可能是由于设备翻新、假冒伪劣产品，或者已经超过了保修期。在这种情况下，我们建议您及时拨打联想的客服热线（），以便获得更详细的咨询和核实。

其他防伪技巧

1. 检查外观与包装：正品包装盒印刷清晰，机身无明显拼装痕迹。

2. 首次开机验证首次打开尚未激活的联想笔记本电脑，需进行系统初始化的设置。若电脑内已安装了非官方的系统，需提高警惕。

注意事项

购买联想笔记本电脑时，请勿选择私人卖家或未获授权的电商平台，尤其是那些价格过低的商品。

在验证过程中，请确保访问联想的官方网站（），并且一定要警惕那些假冒的欺诈性钓鱼网站。

采取这些方法，能有效减少购买到假冒伪劣或二手商品的可能性。若不幸遇到问题，务必妥善保管好相关凭证，然后向联想官方部门或消费者权益维护机构提交投诉，以保障自身合法权益。