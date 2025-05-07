联想手机售后维修官网

用户若需获取联想手机的官方维修服务，官网是不可或缺的获取途径，其中包含了以下几项核心服务内容以及相应的使用指南：

1. 服务入口

官网地址：

支持所有联想系手机产品（联想/摩托罗拉）

提供PC端和手机端适配页面

2. 主要功能

（1）维修网点查询

按省市/地区筛选授权服务中心

显示网点地址/营业时间/联系电话

支持地图导航功能

（2）在线报修

填写设备信息（IMEI/SN码）

描述故障现象

上传故障照片/视频

预约维修时段

（3）维修进度查询

输入维修单号实时查询

显示当前处理状态

维修完成提醒功能

3. 特色服务

双向物流服务：顺丰上门取送

备用机申请：符合条件可申请

延保服务购买：在线续保

维修价格查询：公开透明

4. 注意事项

保留购买凭证享受保修

防水机型拆机后防水失效

私拆设备将丧失保修资格

维修前建议备份数据

5. 客服支持

在线智能客服7×24小时

400热线（工作日9-18点）

微信公众号"联想服务"同步服务

用户在需要维修的情况下，应优先选择官网渠道，这样可以享受到正规的维修服务以及原厂配件的保障。