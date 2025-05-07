联想手机售后维修官网

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用户若需获取联想手机的官方维修服务，官网是不可或缺的获取途径，其中包含了以下几项核心服务内容以及相应的使用指南：
1. 服务入口
官网地址：
支持所有联想系手机产品（联想/摩托罗拉）
提供PC端和手机端适配页面
2. 主要功能
（1）维修网点查询
按省市/地区筛选授权服务中心
显示网点地址/营业时间/联系电话
支持地图导航功能
（2）在线报修
填写设备信息（IMEI/SN码）
描述故障现象
上传故障照片/视频
预约维修时段
（3）维修进度查询
输入维修单号实时查询
显示当前处理状态
维修完成提醒功能
3. 特色服务
双向物流服务：顺丰上门取送
备用机申请：符合条件可申请
延保服务购买：在线续保
维修价格查询：公开透明
4. 注意事项
保留购买凭证享受保修
防水机型拆机后防水失效
私拆设备将丧失保修资格
维修前建议备份数据
5. 客服支持
在线智能客服7×24小时
400热线（工作日9-18点）
微信公众号"联想服务"同步服务
用户在需要维修的情况下，应优先选择官网渠道，这样可以享受到正规的维修服务以及原厂配件的保障。
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