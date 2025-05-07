最好笔记本电脑排行榜前十名

在MacBook Pro系列中，无论是14英寸还是16英寸的版本，都搭载了M2 Pro或M2 Max处理器。

苹果最新旗舰笔记本，超强性能和续航

适合专业设计师、视频编辑等高需求用户

起售价15999元

2. Dell XPS 13 Plus

极致轻薄设计，仅1.2kg重

4K触控屏幕，超窄边框

商务人士首选，起售价12999元

联想公司最新发布的ThinkPad X1 Carbon系列，其中包括了第十代的新款机型。

经典商务本，军工级耐用性

全尺寸键盘，优秀散热

企业采购热门，起售价9999元

4. Asus ROG Zephyrus G14

最佳游戏本之一，RTX 4090显卡

独特AniMe Matrix灯效设计

高性能便携，起售价18999元

5. HP Spectre x360 14

360度翻转触控屏

宝石切割设计，高端感十足

二合一笔记本典范，起售价13999元

6. Microsoft Surface Laptop 5

微软自家旗舰，完美适配Windows11

3:2生产力屏幕比例





简约设计爱好者最爱，起售价10999元

7. Razer Blade 15

游戏本中的轻薄王者

144Hz高刷OLED屏幕

电竞玩家首选，起售价17999元

8. LG Gram 16

16英寸大屏仅重1.19kg

超长续航达22小时

移动办公神器，起售价11999元

9. Acer Swift 5

性价比超高的高端本

触控屏支持手写笔

学生党优选，起售价7999元

华为MateBook X Pro 2023型笔记本，严禁私自更改其配置设置。

3K全面屏，91%屏占比

多屏协同生态优势

华为用户最佳选择，起售价9999元

选购建议：

专业创作选MacBook Pro

商务办公选ThinkPad或XPS

游戏娱乐选ROG或Razer