使用联想笔记本电脑时若遇到故障，联系售后服务电话至关重要。在此，我们提供联想官方的客服热线以及常见问题的解决方案，以便用户能快速找到解决问题的方法。

联想笔记本售后服务电话

1. 全国统一服务热线：（24小时服务）

2. 商用客户服务专线：（工作日9:00-18:00）

服务范围

硬件故障检测与维修

软件问题咨询与解决

保修政策查询

延保服务办理

常见问题解答

1. 如何查询笔记本保修状态？

只需拨打，只需提供笔记本的序列号（SN码），即可轻松查询。





也可通过联想官网或“联想服务”APP自助查询。

2. 笔记本出故障了怎么办？

先联系售后服务电话，客服会指导你进行初步排查。

如需维修，可预约联想授权服务站上门或送修。

3. 非保修期内如何收费？

联想售后会根据故障情况提供报价，用户确认后再维修。

4. 延保服务如何办理？

在保修期内可联系售后电话或官网购买延保服务。

温馨提示

接通客服热线时，务必记下笔记本的型号和序列号，通常这些信息可以找到在机身底部或电池仓内部。

建议您优先选择联想官方渠道进行售后服务咨询，这样做可以避免因选择非官方维修点而可能导致的权益受损。