联想Yoga平板系列以其独特的转轴设计和丰富的使用方式，在安卓平板市场中脱颖而出。该系列的新款产品采用了金属一体化的机身设计，其厚度仅为6.2毫米，重量控制在415克，在便携性方面有着显著的表现。

这款产品的最大特点是它的“卷轴式支架”设计，这种设计能够提供多样化的使用体验：当作为笔记本使用时，键盘吸附区能有效地支撑输入操作；站立状态下，非常适合进行视频会议或观影；在触控模式下，搭配4096级压感笔，能够实现精确的绘图；而阅读模式则会自动切换到护眼色调。这四种操作模式均可实现智能自动切换，用户只需轻轻转动支架，便能够便捷地实现不同模式之间的转换。

该设备硬件配置上，搭载了骁龙870芯片，配备了8GB LPDDR5内存，拥有256GB UFS3.1存储容量，还支持最大1TB的microSD卡扩充。在屏幕方面，13英寸的2K分辨率OLED面板覆盖了100%的DCI-P3色域，亮度最高可达500nit，并且具备120Hz的刷新率以及HDR10+技术的支持。电池的容量达到了10200mAh，支持45W的快速充电技术，这样连续播放视频可以达到15个小时之久。





该套件配备了可拆卸的蓝牙键盘，键盘的键程为1.3毫米；同时，还包含了一支延迟仅为2毫秒的Precision Pen 2手写笔。使用Lenovo Precision Pen App，用户可以体验到专业级别的绘图服务。该套件的接口种类繁多，不仅配备了支持完整功能的USB-C 3.2接口，还有micro-HDMI接口和3.5毫米的耳机插孔，而且还能输出4K分辨率的高清视频。

该软件搭载的是基于Android 13版本的ZUI 15系统，系统内包含了电脑模式、应用分屏以及跨设备协同等功能，比如支持与联想电脑进行无线投屏。另外，它还特别设置了儿童空间。在保障用户安全方面，它采用了人脸识别和侧边指纹识别相结合的生物识别技术。

在市场定位上，Yoga平板主要面向移动办公人群、创意工作者和教育行业用户。其支架设计巧妙地解决了传统平板电脑支架角度无法调整的难题，提供了四种使用模式，满足从休闲娱乐到专业创作的多种场景需求。目前，该产品的价格区间在3299至3999元，并且有石墨灰和流光银两种颜色供消费者挑选。