笔记本cpu排行榜天梯图2024

2024年，新一代移动处理器正式登场，此举再度激起了笔记本电脑CPU性能竞赛的热潮。根据最新的实际测试数据，本文将向读者展示2024年笔记本电脑处理器的性能排行图，同时提供相应的购买推荐。

1. 旗舰级处理器排名

Intel Core Ultra 9 185H这款处理器以Lunar Lake架构的创新设计为亮点，拥有24个处理核心，并且能够实现最高5.8GHz的睿频加速技术。

AMD Ryzen 9 8945HX处理器采用了Zen5架构进行设计，它拥有16个核心和32个线程，整体表现非常出色。

苹果推出的M3 Max处理器，拥有12个核心的CPU，以及40个核心的GPU，这一配置是专门为MacBook Pro设计的。

2. 高端主流处理器

Intel Core Ultra 7 165H

AMD Ryzen 7 8845HS

高通发布的Snapdragon X Elite芯片，凸显了ARM架构在行业内部的领先优势。

3. 中端处理器推荐

Apple M3（基础版）

4. 能效比排行

1) Apple M3系列





2) AMD Ryzen 7040U系列

3) Intel Core Ultra 7 155U

选购建议：

在选择处理器时，创意人士应当优先考虑那些性能卓越的多核版本，例如Ryzen 9或Core Ultra 9。

在商务办公场合，我们推荐您选用能耗更低的Ultra 7 155U型号处理器，亦或是考虑Ryzen 7 7840U。

3. 性价比之选：AMD Ryzen 5 8645HS

注意事项：

1. 2024年新机型普遍支持LPDDR5X-8533内存

2. Intel平台开始原生支持Thunderbolt 5

3. AMD处理器对DDR5-5600支持更好

请注意，在使用天梯图相关数据时，应参照专业评估机构发布的最新资料，而本文所采纳的数据资料，是截止到2024年第一季度的信息。