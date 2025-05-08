1. 查看主机外壳

多数品牌的主机其外壳上通常会有贴上标签，这些标签上会标注主机的编号，而这样的标签通常会被放置在以下位置：

机箱背面

侧面板内侧

底座部分

标签通常包含SN（Serial Number）或S/N字样

2. BIOS系统查询

启动设备后，需按下预设的按键（通常为Del、F2或F12）进入BIOS设置，随后在系统信息选项中，你能够查看到主机的唯一标识码。

3. 操作系统命令查询

Windows系统：

打开命令提示符（cmd）

执行操作：输入指令，wmic bios获取序列号信息。

按回车显示主机编号

4. 品牌专用工具

多数电脑品牌提供系统检测工具：





戴尔：Dell SupportAssist

联想：Lenovo Vantage

惠普：HP Support Assistant

安装后可在设备信息中查看主机编号

5. 购买凭证查询

原始购机发票、保修卡等纸质文件上通常会记录主机编号

6. 在线账户查询

若设备已绑定品牌官网账户，登录后可查看已注册设备的主机编号

注意事项：

主机编号通常由字母和数字组成

不同品牌命名规则不同（如戴尔7位，联想8位）

笔记本和台式机查询方式可能不同

部分二手设备可能需要拆机查看主板编号

如果上述办法都不奏效，您可以尝试联系品牌官方的客服人员，并向他们提供设备购买的相关信息和MAC地址等辅助资料，以便他们能够进行查询。