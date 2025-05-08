联想的官方网站商城网址是[]，该平台由联想品牌直接管理，是一个提供在线购物的平台。在这里，消费者可以选购到涵盖全系列电脑以及相关配件在内的各类智能设备。以下是一些用户需要了解的重要信息和实用的购物小贴士：

商城核心功能

1. 正品保障

所有商品均由联想官方直接销售，消费者能够使用到出厂时的原装配置，同时还能享受到遍布全国的联保服务。

支持官网专属定制服务（如笔记本内存/硬盘升级）。

2. 产品全覆盖

笔记本产品，诸如ThinkPad、Yoga、Legion等系列，一律不得进行任何修改。

台式机、工作站

智能家居设备（平板、智能显示器等）

原装配件（电源、键盘、扩展坞等）

3. 促销活动

新用户注册即可获得定期优惠，且认证后学生用户可额外获得专属折扣。

关注“限时秒杀”和“企业采购专区”获取高性价比商品。

高效购物技巧

1. 比价工具





登录官网开启“价格保护”服务，购买商品后，若发现7天内商品价格出现下跌，消费者可申请获得价格差额的补偿。

对比联想天猫/京东旗舰店，官网常提供独家配置或赠品。

2. 服务优化

企业用户可访问“企业专区”，在那里他们可以提交增值税发票申请，同时还能获得批量购买的折扣福利。

订单物流支持实时追踪，部分地区提供次日达服务。

售后与支持

1. 保修查询

登录账户后，您便能在“我的订单”模块中方便地执行报修操作，或者通过序列号来详细了解保修事宜。

2. 退换政策

未拆封商品支持7天无理由退货（部分定制产品除外）。

质量问题15天内可申请换货。

提示注册官网会员后，您便能够开始累积积分。这些积分的累积方式是，每消费1元，就能获得1积分。累积到的积分，既可以用来兑换各种配件，也可以作为售后服务的现金抵扣券使用。