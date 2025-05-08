华硕官网（）代表华硕在中国大陆的官方信息平台，向用户提供了详尽的产品资讯、技术支持以及购买途径。以下是该网站主要功能的简要说明：

一、产品展示中心

笔记本产品涵盖了ROG玩家国度、ProArt创艺、VivoBook等多个系列，对每一款型号的配置参数和适用场合都进行了详尽的说明。

主板与显卡：持续提供Z790、B760等主板的设计架构图，并对RTX40系列显卡的性能进行详细对比。

显示器信息：展示专业设计屏幕（ProArt系列）以及电竞屏幕（ROG/TUF系列）的色彩范围和刷新速率数据。

智能硬件产品包括路由器，如RT-AX86U等型号，还有迷你PC和手机等，相关技术白皮书可以下载。

二、服务支持专区

驱动程序下载：请根据产品种类、型号以及操作系统版本进行三次筛选，同时支持历史版本存档的查询。

保修信息查询：请输入序列号，即可查询剩余保修期限和最近的维修服务点详情。

在线报修功能：可上传故障视频或照片，并支持对维修进度的实时跟踪查询。





知识库中包含了对于蓝屏错误代码的解析、过热问题处理等方面的图文教程。

三、特色数字服务

1. 产品注册：注册后可延长保修期并获取专属技术支撑通道

会员中心提供积分兑换服务，可用于购买ROG品牌周边产品或配件折扣券，同时，会员还有机会参与新品试用活动。

3. 企业服务：提供批量采购报价单生成和定制化解决方案咨询

四、官方购买指引

授权商城链接，可快速链接至京东或天猫的官方旗舰店，页面显著位置标有“华硕官方直营”的字样。

线下门店查询时，地图定位功能能够展示超过300个城市的售后服务网点信息。

3. 防伪确认：这里将说明标签上的激光防伪特点，并指导如何正确拨打400验证电话。

请用户注意，在官网底部查看“法律声明”以确认网站的备案信息，编号为京ICP备10029345号。同时，要小心防范假冒的钓鱼网站。每周三上午10点，官网将进行全球新品发布会的中文直播。