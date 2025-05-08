联想技术售后支持电话

联想，作为一家在全球范围内处于领先地位的科技公司，向用户推出了全面的技术售后服务。以下为联想客户服务的具体信息：

1. 联想售后服务电话：

中国大陆：（24小时服务）

香港：+852 2516 3930

澳门：+853 2833 3638

2. 服务时间：

工作日：8:30-17:30

周末及节假日：9:00-17:00

（紧急技术支撑24小时在线）

3. 常见问题快速解决：

保修查询：提供主机编号可快速查询

驱动下载：官网支持页面可按型号搜索

维修进度：拨打售后电话报维修单号查询

4. 其他联系方式：





微信公众号："联想服务"在线客服

官网在线聊天：

电子邮件：

5. 电话服务注意事项：

准备好产品型号和序列号

记录客服工号以便跟进

6. 保修政策要点：

笔记本主要部件2年保修

台式机3年上门服务

部分商用机型提供延长保修选项

请留意，拨打售后服务电话时可能会遇到较长的等待时间，建议您尽量避开上午10点到11点这个高峰时段。对于一些不太复杂的问题，您可以先尝试通过官网的“智能客服”或者“常见问题”区域自行查找答案。