联想售后服务网点地址

联想，作为在全球享有盛誉的电脑品牌，在我国市场建立了完善的售后服务网络。本文将详细阐述如何准确查找联想售后服务网点的具体位置，以便用户在需要时能够迅速找到距离自己最近的服务站点。

1. 官方网站查询

用户若想了解售后服务网点的信息，可以访问联想中国的官方网站，该网站地址是。

进入官网后点击"服务与支持"

选择"服务网点查询"

输入所在省市或区县信息

系统会显示附近的授权服务网点及详细地址

2. 联想服务小程序查询

微信搜索"联想服务"小程序

授权定位或手动输入位置

选择"服务网点"选项

查看周边网点地址和联系方式

3. 电话咨询方式

联想提供24小时服务热线：

按提示选择人工服务

告知客服您的所在位置

客服会提供最近的3-5个服务网点地址

4. 第三方地图查询

在百度地图、高德地图等平台：

搜索"联想售后"或"联想维修"

开启定位功能

查看地图显示的网点位置

可获取路线导航

注意事项：

1. 建议优先选择联想官方授权服务网点

2. 部分网点可能需要提前预约

3. 节假日营业时间可能有调整

4. 可先致电网点确认服务项目

5. 记得携带购机发票和保修卡

Q：网点营业时间是？

A：一般为工作日9:00-18:00，部分网点周末也营业

Q：乡镇地区有服务网点吗？

A：县级城市基本都有，偏远乡镇可咨询400电话

在使用设备前，必须确保重要数据已妥善备份，同时也要记下设备的标识号码。若需获取网点信息的详细信息，请按照之前所提途径进行查询，以便获取最新的地址清单。