hp打印机驱动官方下载

HP打印机的正常运行离不开其驱动程序，这是维持其功能的关键部分。在此，我们将向您详细阐述如何通过正规途径稳妥地获取HP打印机的驱动程序。

1. 确认打印机型号

在您下载驱动程序之前，务必要核实您所拥有的HP打印机的具体型号。通常情况下，这个型号信息会标示在打印机的正面或底部，您可能会看到像“HP LaserJet Pro M15w”或“HP DeskJet 4155”这样的标识。

2. 访问HP官方网站

启动浏览器，进入HP中国的官方网站（）或是国际版的官方网站（）。我们推荐您优先使用中国官网，因为那里的下载速度更加迅速，并且支持中文服务。

3. 查找驱动下载页面

在官网的主页上，您需要点击“支持”这一栏目，然后选择“软件与驱动下载”这一选项。您有两种方式来查找所需的驱动程序：一是直接输入打印机的型号，二是让网站自动识别您的设备。

4. 选择正确的驱动版本

请根据您所使用的操作系统类型——Windows、macOS或Linux——挑选相应的驱动程序版本。同时，请注意挑选与您的操作系统具体版本相契合的驱动，比如Windows 10 64位系统就需要对应版本的驱动。

5. 下载和安装





点击下载键，稍等片刻直至下载完毕。接着，执行下载的安装包，依照屏幕上的指示一步步完成安装。在安装时，请确保打印机与电脑持续连接。

若遇到下载速度慢，可尝试更换网络环境

安装完成后建议重启电脑

如需帮助，可使用HP官方在线客服

注意事项：

请勿从第三方网站下载驱动，以防安全风险

定期检查驱动更新，以获得最佳性能

遇到问题时可访问HP支持社区寻求解决方案

按照上述步骤操作，您将能够安全、顺利地完成HP打印机驱动程序的下载与安装。