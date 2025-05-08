1981年，IBM公司推出了他们首个个人电脑产品——IBM 5150。这个举动标志着个人电脑时代的来临。该电脑搭载了Intel 8088处理器，运行速度为4.77MHz。起初，它的内存只有16KB，但支持升级，最大可扩展至256KB。同时，它运行的是微软的MS-DOS操作系统。IBM 5150凭借其开放式的架构和标准化的设计理念，很快在行业内部树立了榜样，极大地促进了PC兼容机市场的快速成长。

在1980年代，IBM陆续推出了众多关键产品。比如，1983年，他们推出了IBM PC/XT，这是首个配备硬盘驱动器的个人电脑，其存储量可达10MB。紧接着，在1984年，IBM又推出了PC/AT，该机型配备了更强劲的Intel 80286处理器，显著增强了电脑的性能。凭借这些具有创新性的产品，IBM在商业计算领域站稳了脚跟，并逐步确立了其领导地位。

在1990年代，IBM推出了一款名为ThinkPad的笔记本电脑系列。这一系列电脑因其出色的设计、革命性的TrackPoint指点杆技术以及耐用的黑色外壳而广受赞誉。尤其是1992年问世的ThinkPad 700C和1995年推出的ThinkPad 760等型号，它们成为了众多商务人士的首选。在同一时期，IBM发布了PowerPC处理器，这款处理器被应用于其RS/6000系列的工作站以及服务器等系列产品中。





21世纪初，IBM开始逐步退出个人电脑市场。到了2005年，该公司将这部分业务转让给了联想。尽管业务有所调整，IBM在商业计算领域却持续推动技术创新。他们成功推出了包括大型机（例如zSeries）、Power Systems服务器以及Watson人工智能平台在内的一系列关键性技术。除此之外，IBM的LinuxONE服务器系列亦充分展现了该公司对开源技术长期的支持态度。

IBM电脑的演进之路揭示了计算机科技的不断前行，同时昭示了IBM从单纯的硬件生产商向提供技术服务的公司战略转变的全过程。这种创新意识与标准化思维对整个计算机领域产生了重大的影响。