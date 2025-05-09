1. ROG手机品牌定位

华硕ROG手机，专为热衷游戏的玩家打造，以其卓越的性能、出色的散热能力以及针对游戏的优化而闻名。您可以通过官网（/rog-phone）这个核心平台，了解产品系列、下载相关驱动程序，并获取售后服务支持。

2. 官网核心功能

产品展示最新推出的ROG Phone 8 Pro型号，其具体规格和独特功能（例如165Hz的屏幕刷新速度、AirTrigger触控按键技术）均有详细介绍。

配件商城：官方散热风扇、扩展坞等增强配件的兼容性说明。

技术支撑：BIOS/固件更新、维修服务查询入口。

3. 当前主力机型对比

型号分别为：ROG Phone 7 Ultimate，以及ROG Phone 8 Pro。

禁止对特定内容进行修改，确保内容的专属性，不得擅自更改或增删关键信息。

处理器型号，骁龙8 Gen 2，与骁龙8 Gen 3。





散热系统采用了3D真空腔均热板技术，并配备了双石墨烯架构设计。

官网显示，该产品价格区间为约5999元起，而更高配置版本的价格则大约在7999元起。

4. 官网独有福利

注册ROG会员可领取游戏礼包（如《原神》限定道具）。

限时活动页常提供以旧换新补贴（最高抵¥1500）。

5. 常见问题解答

Q：如何判断翻新机？

在官网的“保修查询”页面，输入IMEI码后，系统会显示出激活日期，并且与购买凭证进行比对。

Q：海外版能否国内保修？

A：需通过官网提交跨国保修申请，部分型号需支付关税。