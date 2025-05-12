华硕笔记本一键恢复出厂系统

华硕笔记本内置了快速恢复功能，此功能可让用户快速将操作系统还原到最初状态。这一特点非常实用，特别是在系统遇到严重问题或者需要完全清除所有数据的时候，显得尤为有用。

在使用一键恢复功能之前，务必核实您的电脑已彻底关机。然后，连续按住键盘上的F9键，同时按动电源开关启动电脑。待屏幕上显示“请稍候”的提示后，方可松开F9键。

接下来，您将看到恢复界面，请按照屏幕提示进行操作，挑选“将系统恢复到出厂默认状态”这一选项。需要注意的是，这一步骤会删除C盘中的全部数据，所以请您提前备份重要文件。整个恢复过程大约需要20到40分钟，在此期间，请勿强制关闭您的设备。

若按下F9键无法进入恢复模式，这或许是因为隐藏分区已经被移除了。遇到这种情况，需要使用华硕提供的官方恢复U盘。用户可以访问华硕的官方网站，下载Recovery工具，然后按照指示制作启动盘。





华硕推出的新型笔记本电脑配备了Windows 10或11系统，若进行出厂重置，系统便会回归到最初安装的版本。完成恢复操作后，用户需要重新安装所需的驱动软件，并对系统进行升级。

电脑恢复出厂设置后，用户需输入一个产品序列号。通常，这个序列号会被贴在笔记本的底部，亦或是存放在包装盒中。

若多次尝试恢复操作均未果，那么这很可能表明硬盘出现了问题。因此，建议您尽快联系华硕的售后服务，对硬件的状况进行检查。在保修的有效期内，您有权享受到免费的维修服务。