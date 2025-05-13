笔记本性能排行榜2023

2023年已经走过了一半，众多笔记本品牌接连推出了新款机型。本文将向您展示最新笔记本的性能排行，帮助您在购买时做出更为明智的选择。

在游戏笔记本领域，华硕ROG枪神7超竞版无疑是一款性能卓越的机型。它搭载了顶级的i9-13980HX处理器，还配备了功率高达175W的显卡。在3DMark Time Spy测试中，该机型的成绩超过了20000分，这无疑证明了它在性能上的领先地位。微星GT77 Titan紧接着亮相，尽管它的显卡同样搭载了RTX 4090，然而，它的处理器选用了i9-13950HX，所以在性能方面略逊一筹。

在众多轻薄本中，苹果的MacBook Pro 16英寸M2 Max版显得格外抢眼。它搭载的苹果自主研发的芯片表现出色，不仅保持了其轻巧的机身设计，而且在Geekbench的多核性能测试中，得分成功超越了15000分的重要界限。紧接着，戴尔的XPS 15 9530和联想的ThinkPad X1 Carbon Gen 11两款产品，分别占据了排行榜的次席和第三位。





在创意设计笔记本市场，华硕ProArt Studiobook 16 OLED凭借其卓越的表现独树一帜。该笔记本搭载了RTX 4000 Ada显卡，并配备了4K OLED屏幕，无论是进行视频剪辑还是3D渲染，均表现出色。紧随其后的是微星Creator Z16P和雷蛇灵刃15两款产品。

AMD今年的处理器表现相当亮眼，尤其是搭载了Ryzen 9 7945HX的笔记本，无论是性能还是续航能力都得到了明显加强，而且多款产品还成功进入了各个细分市场的前五名。

最后需要着重指出的是，选购笔记本电脑时，我们不仅要看重它的性能，还要全面考虑散热性能、电池续航能力以及携带的便捷性等要素。消费者应依据自己的实际需求，在性能和其他这些特性之间寻求一个恰当的平衡。