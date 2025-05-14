昆明戴尔电脑售后服务网点

昆明，作为云南省的行政中心，设有数家戴尔官方授权的售后服务机构，这些机构为顾客提供专业的技术支持和维修服务。以下为昆明市内主要戴尔电脑售后服务网点的具体信息，供您查阅。

1. 戴尔官方授权服务网点（昆明五华区）

地址：昆明市五华区人民中路22号

联系电话： -6352XXXX

服务内容：硬件检测、系统修复、保修期内免费维修等。

2. 戴尔授权维修中心（昆明盘龙区）

地址：昆明市盘龙区北京路延长线金江小区

服务内容：笔记本及台式机维修、配件更换、数据恢复等。

3. 戴尔售后服务中心（昆明官渡区）

地址：昆明市官渡区春城路62号





服务内容：全面检测、病毒查杀、硬件升级等。

4. 戴尔特约维修站（昆明西山区）

地址：昆明市西山区滇池路南亚风情园旁

服务内容：屏幕维修、电池更换、主板维修等。

服务时间这些网点的营业时间一般是每周一至周日，每天都是从早上9点开始，一直持续到晚上6点结束，而且，有些网点还提供了预约服务。

注意事项：

前往网点前，建议提前电话确认营业时间及服务范围。

保修期内维修需携带购机发票或保修凭证。

非保修期服务可能会产生额外费用，建议提前咨询报价。

若您需要进一步协助，可以联络戴尔的官方客户服务团队，通过拨打400-886-XXXX的热线电话，亦或直接登录戴尔的官方网站，在那里您可以找到关于最新服务网点信息的详尽资料。