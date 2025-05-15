联想集团旗下的官方电商平台，也就是联想智选官网，特意为消费者搭建了购买联想所有产品的途径。官网提供了包括笔记本、台式机、平板、手机和智能设备在内的丰富产品线。而且，官网还定期推出各种促销活动，并提供全方位的售后服务。

官网首页布局简洁明了，用户可以迅速锁定目标产品类别。在笔记本专区，联想精心挑选了ThinkPad、Yoga、Legion、IdeaPad等系列，全面满足了各类用户的需求。而在台式机区域，则有ThinkCentre、Yoga AIO等系列供选择，这些产品既可满足办公需求，亦适合家庭娱乐使用。此外，联想智选还供应平板、手机、智能家居类设备等周边商品。





联想智选的官方网站经常举办限时折扣、满额优惠以及赠品赠送等活动。用户只需关注该网站，便能及时获取最新的促销资讯。网站提供了信用卡、支付宝、微信支付等多种支付手段，并且还推出了分期付款的便利服务。在商品购买完成后，消费者能够享受到联想官方提供的全方位售后服务，这包括保修、维修以及技术支持等服务。

联想智选官方网站设置了会员制度，一旦用户注册成为会员，便可享受到专属折扣、积分兑换以及生日专属优惠等多种权益。官网的客服团队始终保持在线，全天候提供不间断的服务，致力于协助用户解决在购买及使用过程中可能遭遇的各种问题。除此之外，官网详尽地呈现了产品评估报告，同时给出了实用的操作手册，并对众多常见疑问进行了回答。这样做的目的是为了让用户能够更加深入和高效地了解并使用联想的产品。