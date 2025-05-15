用户在运用联想服务器产品时，如需获取技术支持，可拨打联想服务器售后电话，这是获取技术帮助的关键途径。以下便是关于联想服务器售后服务的详细信息：

1. 联想服务器售后电话

中国大陆地区：（24小时服务）

香港地区：+852 800-964-163

台岛地区：0800-000-702

2. 服务时间

周一至周日：24小时全天候服务

国家法定节假日：正常提供服务

3. 服务范围

服务器硬件故障诊断与维修

系统软件问题咨询

保修状态查询

备件更换服务

远程技术支撑

4. 拨打售后电话前准备

准备好产品序列号（通常在服务器背面的标签上）

记录具体的故障现象和报错信息

如果是系统问题，准备好操作系统版本和已安装的补丁信息

5. 其他支持渠道

联想官网在线客服

联想企业微信客服

联想服务微信公众号

联想公司服务器技术支持邮箱为：。如需技术帮助，请发送邮件至此地址。

6. 保修政策

标准保修期通常为3年（不同型号可能不同）

可购买延保服务

保修范围不包括人为损坏和非授权维修

7. 现场服务

对于符合条件的故障，联想可提供工程师上门服务

上门服务响应时间根据服务级别而定

8. 备件更换

联想提供原厂备件更换服务

关键部件通常采用4小时快速更换服务

用户遇到服务器故障时，应立即与官方售后服务取得联系，以防止通过非正规途径进行维修而使保修资格失效。特别是对于承担关键业务的服务器，推荐选择联想提供的更高档服务套餐，以便享受更迅速的技术支持。