台式电脑主机多少钱一台

台式电脑主机的价格因配置高低而相差悬殊，这些差异从入门级型号到高端游戏主机均有体现，其价格区间大约在2000元到20000元。

这类基础办公电脑的售价大概在两千至四千元不等，一般配备英特尔i3或AMD R3系列处理器，拥有8GB的内存，256GB的固态硬盘，还配备了显卡。这样的配置非常适合日常办公、上网浏览、观看视频和听音乐。

这款中端主机价格在4000到8000元之间，搭载了i5或R5处理器，内存容量达到16GB，并配备了512GB的固态硬盘。而且，它还可能配备GTX1650或RX6500级别的独立显卡。这样的配置非常适合进行轻度游戏、平面设计以及视频剪辑等工作。





这类高端游戏机或专业工作站的售价大概在8000至15000元。它们搭载了i7/i9或R7/R9处理器，内存容量超过了32GB，固态硬盘的容量更是超过了1TB。显卡方面，采用的是RTX3060Ti或更高级别的型号。这样的配置使得主机可以流畅地运行大型3A游戏以及专业的设计软件。

价格超过一万五的顶级主机，搭载了先进的旗舰级处理器和显卡，内存容量达到或超过64GB，配备了2TB以上的高速固态硬盘，同时装备了高效的水冷散热系统。这类主机主要面向专业电竞选手和创意工作者使用。

选择主机应考虑实际使用需求，不应盲目追求高性能配置。品牌整机价格往往比自行组装的电脑高出20%至30%，但售后服务相对更让人放心。在预算有限的情况下，应挑选最适合自己的配置方案。