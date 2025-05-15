戴尔笔记本价格一览表

戴尔的笔记本电脑，其价格因系列和配置的差异而跨度较大。2023年市场上受欢迎的型号及其参考售价如下，税费已包含其中：

1. Inspiron灵越系列（主流办公本）

3000系列处理器中包括i3型号，该型号处理器搭载了8GB的内存容量和256GB的存储空间；其价格区间设定在3499元至4299元。

5000系列的产品，搭载了i5处理器，内存容量为16GB，存储空间为512GB。其价格区间设定在4799元至5999元。

2. Vostro成就系列（商务本）

该产品采用i5处理器，内存容量为16GB，存储空间达到512GB，售价介于5299元至5899元。

3. XPS旗舰系列

该设备屏幕大小为13英寸，搭载了i5级别的处理器，内存配置为16GB，存储空间为512GB，售价介于9999元至11999元。

15寸（i7/32GB/1TB）：14999-17999元





4. Alienware游戏本

M15型号笔记本，搭载i7处理器，内存容量为16GB，存储空间为512GB，显卡为RTX3060，其售价从12999元起。

x17型号的产品搭载了i9级别的核心处理器，同时拥有32GB的大容量内存、1TB的存储空间以及RTX3080显卡，其市场售价从24999元起步。

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购买渠道价差：

官网上的商品价格一般比京东或天猫官方店铺的价格要高出5%到8%，不过，官网这边可以提供定制化的配置服务。而与此同时，第三方经销商的报价可能更为经济实惠，但消费者在使用时还需留意保修条款的详细规定。