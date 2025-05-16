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联想笔记本保修期几年

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联想所售笔记本的保修时长会因型号和销售地区而有所变动，具体详情如下所示：

1. 中国大陆地区主要保修政策：

消费类笔记本：整机保修2年（电池1年）

商用笔记本，诸如ThinkPad系列，一般提供整机三年的保修服务，至于电池部分，其保修时长则为一年。

高端工作站产品：部分型号提供5年保修

部分游戏本机型：提供2年上门服务

2. 主要部件保修范围：

主板、CPU、内存、显示屏等核心部件与整机保修期一致

键盘、触控板等易损件通常保修1年

预装软件保修90天

3. 保修期计算方法：

自原始购买发票日期开始计算

联想笔记本保修期几年


若无发票则以产品出厂日期加3个月计算

4. 延保服务：

可通过官方渠道购买延长保修

ThinkPad部分机型支持注册送延保

旗舰店购买部分型号可获赠额外保修

5. 特别说明：

海外购机型需注意区域保修限制

二手转让产品需办理保修转移手续

人为损坏不在保修范围内

企业大客户可定制保修方案

购得商品后，务必在联想官网完成产品注册，并且妥善保管好购买时的原始票据。若需查询特定型号的保修信息，请访问联想官网，输入序列号，即可获取精确的保修资料。

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