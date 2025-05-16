深圳惠普售后官方维修点

位于深圳福田区华强北街道的华强北路1002号，赛格广场3层3012室，设有惠普官方认证的售后服务点。该服务点提供全面的维修服务，包括但不限于惠普笔记本、台式机、打印机等系列产品。维修中心获得惠普官方授权，维修人员均接受过专业培训。在维修作业中，我们采用原厂零配件，以此保障维修品质。

维修点所提供的服务涵盖：对硬件故障进行检测与修复、系统重装以及性能优化、电池、屏幕、键盘和主板等部件的更换。此外，我们还提供保修内外两种维修选择，在保修期内，若条件允许，客户将享受免费的维修服务。

工作日周一至周日，我们的服务时间从上午九点开始，一直持续到下午六点。为了减少您的等待，我们建议您提前拨打电话 -12345678进行预约。另外，我们的维修服务有两种形式：一种是您直接到店维修，另一种是通过邮寄方式维修，但请注意，邮寄维修的费用需要您自行承担。





去维修处时，别忘了带上您的购买证明，不论是购货发票还是保修单。这样做能帮助工作人员迅速核实产品信息。维修结束后，我们会给您提供一份详尽的维修报告，同时还会就产品使用给出专业意见。对于那些暂时不能修复的设备，维修处会依据库存情况提供备用机服务。

维修点会定时举行用户关爱活动，向惠普产品的使用者们免费提供检测、清洁和保养等服务。若您关注了“惠普服务”的公众号，便能及时获得活动资讯和优惠的详细信息。