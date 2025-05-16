工业平板电脑是工业自动化不可或缺的硬件，它在智能制造、物流仓储、医疗设备等多个关键领域都有广泛应用。为此，我们特别为您整理了2023年度工业平板电脑的十大品牌排名，这份榜单是在深入分析了各品牌的市场份额、产品功能以及用户反馈等多个方面后，精心编制而成的。

1. 研华（Advantech）

台岛品牌在工业计算机领域享有盛誉，其产品在全球范围内备受推崇。这些产品以卓越的稳定性和耐用性著称，因而获得了广泛的认可。尤其值得一提的是，这些产品非常适合那些对环境要求极为苛刻的工业场景。

2. 西门子（Siemens）

德国的工业巨头生产的工业平板电脑，其性能卓越；特别是在自动化控制和智能制造这两个领域，它们的技术优势尤为突出。

3. 松下（Panasonic）

日本品牌因结实耐用的特性及较长的使用期限而广受好评，尤其适用于户外或恶劣的条件下。

4. 倍加福（Pepperl+Fuchs）

德国企业在工业自动化这一领域深耕细作，它们生产的设备不仅具备较高的防护等级，而且具备出色的抗干扰能力。

5. 艾讯（Avalue）

台岛品牌，产品线覆盖广泛，性价比高，适合中小型工业应用。

6. 控创（Kontron）

德国品牌的产品设计以模块化为核心，展现了极高的灵活性，能够充分满足客户对定制化的需求，并在轨道交通以及军工领域得到了广泛的运用。

7. 华北工控（Norco）

我国大陆涌现出众多响当当的品牌，它们专注于生产性价比优越的工业平板电脑，在这些品牌中，特别是在本土化服务方面，它们的优势表现得特别突出。

8. 威强电（IEI）





台岛厂商，产品以稳定性和扩展性见长，支持多种工业接口。

9. 研祥（EVOC）

中国内地部分企业，尤其是那些致力于特种计算机研发的，它们在军工和能源行业中的市场份额相当可观。

10. 贝加莱（B&R）

奥地利专家在自动化领域取得了卓越的成果，他们所生产的工业平板电脑，凭借其精准的控制性能和卓越的计算效能，受到了广泛的赞誉。

选购建议：

1. 根据使用环境选择防护等级（IP等级）

2. 注意CPU性能和内存配置是否满足应用需求

3. 考虑扩展接口数量和类型

4. 关注厂家提供的技术支撑和服务周期

5. 评估产品的抗干扰和抗震能力

市场趋势：

1. 触控技术向多点触控和防误触发展

2. 轻薄化设计成为新方向

3. 5G和WiFi 6无线连接功能逐步普及

4. 边缘计算能力要求提高