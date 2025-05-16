2021年笔记本电脑排行

2021年，笔记本电脑领域呈现了百花争艳的景象，众多品牌纷纷推出了让人眼前一亮的新款产品。为此，我们特别整理了一份年度笔记本电脑的推荐榜单，这份榜单集中了那些值得大家特别关注和推荐的产品。

1. 苹果MacBook Pro 16英寸（M1芯片版）

这款笔记本使用的是苹果公司自主研发的M1芯片，其性能出色，让人称奇；它的电池续航力可达21小时；Retina显示屏的画质相当出色；正因为这些优点，它成为了众多设计师和视频剪辑师的首选设备。

2. 戴尔XPS 13（2021款）

XPS系列继承了超窄边框的设计理念，使用了英特尔11代处理器，还配备了2K触摸屏幕，机身既轻薄又便于携带，所以它成为了商务人士的理想之选。

3. 联想ThinkPad X1 Carbon Gen 9

商务笔记本中的佼佼者，重量仅1.13千克，轻巧便携；此外，它具备军工级别的耐用性；并且配备了全尺寸键盘，操作体验十分舒适。

4. 华硕ROG Zephyrus G14

这款游戏笔记本在同类产品中表现卓越，它采用了AMD Ryzen 9处理器，还装备了RTX 3060显卡，屏幕刷新率高达120Hz，整体性能表现十分出色。

5. 微软Surface Laptop 4

该设备配备了3:2比例的PixelSense触控显示屏，键盘采用了Alcantara材质制作，整个系统基于经过优化的Windows操作系统稳定运行。

6. 惠普Spectre x360 14

这款笔记本集多种功能于一身，堪称顶级之作。它不仅可以实现全方位的360度旋转，便于用户多角度操作，还附赠了一支触控笔，极大提升了书写和绘图的便捷性。此外，它还拥有一块4K分辨率的OLED屏幕，画面既清晰又细腻，为用户带来更为丰富的视觉体验。

7. 雷蛇灵刃15





这款游戏笔记本设计极为轻薄，配备了RTX 3080高性能显卡，屏幕的刷新率可以达到144Hz，机身部分采用了经过CNC工艺精细加工的铝合金材料，其加工技术十分精湛。

选购建议：

在商务办公领域，我们强烈推荐XPS 13，而紧接着，ThinkPad X1 Carbon也备受推崇。

创意设计：MacBook Pro 16是不二之选

游戏娱乐：ROG Zephyrus G14性价比最高

学生有Surface Laptop 4和惠普Envy系列可供选择，这两款产品的性价比尤为显著。

2021年笔记本市场最大亮点：

1. 苹果M1芯片带来性能革命

2. 英特尔11代处理器提升明显

3. OLED屏幕开始普及

4. 5G网络支持机型增多