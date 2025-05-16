联想在全国范围内设立了2000多家官方授权的售后服务维修点，这些维修点遍布于各个省会城市以及众多地级市。每个维修点都严格遵守统一的服务规范和管理体系，旨在为用户提供高质量的维修服务。

联想的各售后服务中心均备有正品配件及专用维修工具，此外，所有维修人员均接受了联想官方的认证培训。我们的维修服务涵盖：对笔记本电脑的硬件如主板、显示屏、键盘等进行维修，对系统软件问题进行检测，提供数据恢复服务，并对保修期外的设备提供付费维修服务。

用户可以通过以下方式查找最近的联想维修网点：

1. 访问联想官网服务支持页面，输入所在城市或邮编查询

2. 拨打联想客服热线人工查询

3. 使用"联想服务"微信公众号的网点查询功能

维修前注意事项：





建议提前电话预约，避免排队等待

携带购机发票或保修卡

做好数据备份

记下设备序列号（通常在机身底部）

服务时间一般是周一到周五的上午九点到下午六点，有些城市的旗舰店在周末也提供这样的服务。一般来说，硬件故障的修理时间在3到7个工作日之间，如果问题比较复杂，可能需要把设备送到厂家去修。我们提供的维修服务都有90天的保修，而且换的零件有1年的质保。

针对无法亲自到店的用户，联想提供了上门维修服务（不过仅限于某些城市）以及邮寄维修服务供他们挑选。但有一点需要特别注意，那就是未经官方授权的第三方维修点可能会使用非原厂配件。所以，我们建议用户优先考虑选择联想官方认证的维修点来处理维修事宜。