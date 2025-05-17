thinkpad t440

联想在2013年推出了ThinkPad T440，该笔记本定位于中端商务市场，是ThinkPad T系列的一部分。它沿袭了ThinkPad系列的传统设计，拥有经典的黑色外观和坚固耐用的风格，并且配备了第四代英特尔酷睿处理器，整体性能表现均衡，值得信赖。

ThinkPad T440在硬件方面提供了多样的选择，其最高端配置搭载了英特尔酷睿i7-4600U处理器，内存容量最高支持8GB。硬盘方面，用户可以选择500GB的机械硬盘或256GB的固态硬盘。屏幕尺寸为14英寸，分辨率提供1366x768和1600x900两种选项，而且部分高端型号还具备触摸屏功能。这款笔记本的重量大约是1.81千克，在那个年代，这样的重量被认定为商务笔记本里的轻便款式。

该机型沿袭了ThinkPad系列特有的TrackPoint小红点和触摸板设计，其键盘操作感良好，按键深度适宜，非常适合进行持续的文本输入。在接口配置上，它搭载了USB 3.0、VGA接口、mini DisplayPort以及以太网等常用接口，这些配置能够充分满足商务用户的基本使用需求。





ThinkPad T440的电池续航能力强，内置的6芯电池可以支持6到8小时的无间断使用。若配备扩展电池，使用时间还能延长至12小时以上。这对于经常需要出差的企业用户来说，无疑是一个不错的选择。此外，这款笔记本还顺利通过了MIL-STD-810G军事标准的严苛考验，这充分说明了它卓越的耐用性和稳定性。

尽管T440已经面市多年，但它凭借出色的性能和经典的外观设计，至今依然受到众多用户的青睐。尤其是对于那些预算有限的朋友们，二手市场上那些状况良好的T440，依然是一个性价比很高的商务笔记本选择。