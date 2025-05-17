华硕电脑笔记本价格大全

华硕的笔记本电脑产品线十分广泛，涵盖了从基础型号到高端游戏笔记本。在2023年的市场上，以下是一些主流型号的大致价格范围（需注意，具体价格可能因配置不同和促销政策的变化而有所调整）：

1. 华硕Vivobook系列（轻薄本）

Vivobook 15：3500-5500元

Vivobook S14：4500-7000元

Vivobook Pro 15：6000-9000元

2. 华硕Zenbook系列（高端商务）

Zenbook 14：6500-12000元

Zenbook Pro 14：8000-15000元

Zenbook Duo（双屏）：10000-20000元

3. 华硕TUF Gaming系列（游戏本）

TUF F15：6000-9000元

TUF Dash F15：8000-12000元

4. 华硕ROG系列（高端游戏本）

ROG Strix G16：9000-18000元





ROG Zephyrus G14：10000-22000元

ROG Zephyrus Duo 16系列产品的定价区间，明确为25000元至35000元。

5. 华硕ExpertBook系列（商用本）

ExpertBook B9：8000-15000元

购买建议：

1. 学生党建议选择Vivobook或TUF系列

2. 商务人士优先考虑Zenbook或ExpertBook

3. 游戏玩家推荐ROG系列

4. 关注华硕官网和电商平台（京东/天猫）的促销活动

5. 建议购买前核对具体配置（CPU/GPU/内存/硬盘）

售后服务：

每种型号都能享受两年的保修待遇，而且，一些高端型号的用户还能额外得到意外保险的保障，以及享受上门维修服务的便捷。