游戏笔记本推荐2022性价比最高

2022年性价比最高的游戏笔记本推荐

购买游戏笔记本时，应重点关注显卡的效能、处理器的性能、散热装置的效率、屏幕的刷新速度、存储的配置以及产品的价格。根据2022年的市场行情，以下是一些性价比较高的游戏笔记本推荐：

1. 联想拯救者R7000P

配置方面，采用了AMD R7-6800H处理器，搭配RTX3060显卡，内存容量为16GB，固态硬盘容量达到512GB。

特性包括：165Hz的高刷新率屏幕，出色的散热能力，兼容独立显卡直连技术，售价位于7000至8000元之间。

2. 惠普暗影精灵8

特性包括：配备144Hz刷新率的屏幕，采用了轻薄的机身设计，兼容雷电4接口，售价大约在6500元左右。

3. 华硕天选3

特性：配备2.5K分辨率165Hz刷新率的显示屏，机身轻巧至2.1公斤，内置90Wh容量电池，售价大约在7500元上下。

4. 机械革命蛟龙16

该产品具备2.5K分辨率和240Hz刷新率的屏幕，配备双风扇和四个出风口进行散热，性价比十分突出，售价大约在7000元左右。

选购建议：





预算6000-8000元：优先考虑RTX3060显卡机型

注重便携性：选择华硕天选3或惠普暗影精灵8

追求极致性价比：机械革命蛟龙16是不错的选择

需要更高性能：可以考虑加预算上RTX3070显卡机型

注意事项：

1. 游戏本普遍较重，一般在2-2.5kg

2. 高负载运行时风扇噪音较大

3. 续航能力普遍较弱，建议插电使用

4. 购买时注意是否预装正版系统