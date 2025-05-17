全球十大电脑品牌笔记本

1. 联想（Lenovo）

联想是国际上最大的个人电脑生产厂商，其推出的ThinkPad系列商用笔记本以其卓越的稳定性能和出色的键盘手感获得了广泛的好评，同时，Yoga系列的可变换式笔记本凭借其独特的设计风格赢得了众多消费者的喜爱。到了2022年，联想在全球笔记本电脑市场的占有率已经攀升至24%。

2. 惠普（HP）

惠普的Spectre系列主要推出高端轻薄型产品，Envy系列则面向中高端市场，而Pavilion系列则是专门为大众消费群体设计的。到了2023年，惠普推出了Dragonfly Pro商务本，这款笔记本使用了军工级别的材料制作，其整体重量轻至1.2千克。

3. 戴尔（Dell）

戴尔XPS系列因其超窄边框设计赢得了众多好评，Precision移动工作站配备了专业的显卡，而Latitude商务本更是通过了严格的军用标准测试。新推出的XPS 13 Plus采用了无框键盘设计，屏幕的占比达到了惊人的91.9%。

4. 苹果（Apple）

MacBook Pro 2023年16英寸版搭载了公司自研的M系列芯片，其续航时间可达22小时之久。与此同时，MacBook Air采用了无风扇的冷却系统，机身最薄处仅为1.13厘米。

5. 华硕（ASUS）

ROG玩家国度系列的游戏笔记本配备了高达240Hz的屏幕刷新率，ZenBook系列则凭借其ScreenPad智能触控板成为一大特色。进入2023年，ROG Strix SCAR 18笔记本全新上市，该笔记本搭载了i9-13980HX处理器。

6. 宏碁（Acer）





Predator掠夺者系列游戏笔记本配备了第四代3D刀锋速冷风扇，而Swift系列则因轻巧的设计而备受喜爱。特别是Predator Helios 18的最新款，它采用了Mini LED显示屏，并且其亮度峰值可以达到1000尼特。

7. 微星（MSI）

Stealth系列笔记本专注于游戏市场，其特色在于轻薄便携的设计；Raider系列则搭载了赛睿品牌的单键RGB键盘。进入2023年，其旗舰型号Titan GT77更是搭载了性能卓越的桌面级i9-13900K处理器。

8. 雷蛇（Razer）

Blade灵刃系列凭借其CNC工艺精制的铝合金机身赢得了广泛赞誉，2023年推出的新机型搭载了240Hz超高刷新率的OLED屏幕。专业版机型通过了NVIDIA Studio的驱动认证，非常适合内容创作者选用。

9. 华为（Huawei）

MateBook X Pro拥有3K触控全面屏设计，还支持多屏协同功能。在2023年新推出的型号中，它使用了第13代酷睿处理器，并且借助SuperTurbo技术，显著增强了多任务处理性能，实现了30%的性能提升。

10. 小米（Xiaomi）

RedmiBook Pro系列凭借其高性价比的特点受到青睐，采用了CNC技术实现了一体成型。2023年的Pro 15版本，搭载了3.2K分辨率的90Hz屏幕，还配备了100W的氮化镓充电器，只需35分钟就能将电量充至50%。