笔记本电脑什么牌子的好用性价比高

现在市场上的笔记本电脑品牌众多，种类繁多，其中性价比相对较高的品牌主要有以下几类：

1. 联想（Lenovo）

联想小新系列：5000-6000元价位段，配置均衡

ThinkBook系列：商务本中的性价比之选

拯救者系列：游戏本中性能价格比突出

2. 惠普（HP）

战66系列：4000-5000元主流价位

暗影精灵：中端游戏本配置

星系列：轻薄本入门选择

3. 戴尔（Dell）

灵越系列：4000-6000元全能本

游匣G系列：入门级游戏本

Vostro成就：商务办公本

4. 华硕（ASUS）

无畏系列：性价比轻薄本

天选系列：二次元风格游戏本

飞行堡垒：中端游戏本

5. 宏碁（Acer）

暗影骑士：入门游戏本

蜂鸟Swift：轻薄本

非凡系列：性价比创作本

选购建议：

预算4000-6000元：联想小新、惠普战66





游戏需求：拯救者、暗影精灵

商务办公：ThinkBook、Vostro

学生群体：华硕无畏、宏碁蜂鸟

注意避开以下配置：

低色域屏幕（45%NTSC以下）

单通道内存

机械硬盘机型

低电压处理器（结尾带U的型号）

性价比高的机型通常具备：

高色域IPS屏幕

16GB双通道内存

512GB SSD固态硬盘