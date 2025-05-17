四五千买惠普还是华硕笔记本

在预算大约四五千元范围内挑选笔记本电脑时，惠普与华硕都是不错的选择，以下几方面可以作为对比的焦点：

1. 核心配置对比

该价位区间的两款产品，都配备了Intel酷睿i5-1135G7或AMD锐龙5 5500U型号的处理器，其日常办公及轻度娱乐的性能表现相当接近。

内存硬盘：通常采用的是16GB DDR4内存，搭配512GB SSD，而部分华硕的产品还可能配备额外的M.2扩展插槽。

2. 屏幕素质差异

惠普战66系列笔记本：配备了100%的sRGB高色域屏幕，分辨率为1920×1080，非常适合设计工作使用。

华硕无畏系列中，某些型号搭载了2880×1800分辨率的OLED屏幕，这样的屏幕使得显示画面更加清晰细腻，然而，它也存在一定的烧屏隐患。

3. 扩展接口实用性

惠普产品特点：维持RJ45网络接口、配备HDMI 2.0端口以及多款USB-A接口。

华硕特点：普遍配备雷电4接口，支持外接显卡坞等扩展设备

4. 散热与续航表现





华硕采用冰锋散热系统，持续性能释放更好（约28W）

惠普优化办公场景续航，实际使用可达8-10小时

5. 售后服务对比

惠普：全国500+服务网点，支持上门维修

华硕：主要城市有品牌售后中心，提供国际联保服务

选购建议：

移动办公首选惠普战66（五向防抖+军用标准测试）

华硕无畏Pro值得推荐，它配备了2.8K分辨率的OLED屏幕，并且搭载了哈曼卡顿品牌的高品质音响。

程序员建议华硕灵耀X（1.4kg机身+180°开合设计）

在选购时需留意：某些价格较低的机型可能配备的是色域较窄的TN屏幕或内存无法扩展的板载内存，建议您在购买前先通过设备管理器仔细检查硬件的具体参数。